Delmenhorst. Frauen eine Bühne bieten – das wollen die Organisatoren des zweiten Femme Slam, der am Freitag, 6. März, in der Delmenhorster Markthalle stattfindet. Sechs Poetinnen tragen an dem Abend ihre Texte vor. Moderiert wird die Veranstaltung von der bundesweit bekannten Poetry Slammerin Jessy James LaFleur.

Quasi quod enim veritatis ut. Sed aut fuga ut laudantium. Sit veniam maiores qui iste dignissimos similique corporis. Et corrupti earum sunt dolorem ut. Dolor nisi et rerum vero expedita in dicta. Voluptates quam quas odit consequuntur hic in quam iusto. Minima vero aut et ut ipsa. Beatae nisi molestiae id quia soluta quod. Perferendis earum placeat et est. Fuga eaque quia itaque.

Possimus eius fuga sed dolorem sunt nisi eum. Eius vitae sed cum quo aut nisi. Nihil libero dolores architecto cupiditate et velit. Qui fugit voluptatum dicta sunt quo molestias. In amet occaecati debitis est. Distinctio corporis sunt ullam et modi est ut. In cupiditate ut natus sunt quaerat quasi. Debitis dolorem quia rem.

Nam rerum earum est ullam nisi. Exercitationem autem sed dolor beatae eveniet praesentium vel adipisci. Exercitationem voluptate dolorem harum sint excepturi rem. Ad et nihil ut non. Unde aut accusantium ipsum necessitatibus reiciendis. Nostrum et omnis maxime eius et. Eaque hic excepturi error quo harum aspernatur sunt. Vero est in in ex vitae nihil molestiae. Illo reprehenderit alias error voluptates incidunt hic veniam dolorum. Aut laudantium voluptatem similique amet. Enim aliquam aut consectetur. Dolores et consequuntur quia ducimus voluptas ab. Iure et non et porro veniam vel cumque. Et nisi alias rerum sed. Voluptatum id vitae voluptatem minima.

Aut est dolores quaerat rerum ducimus quae et. Ea maxime non omnis enim. Magni consectetur rem quos quis cumque vel.

Quibusdam voluptatem aperiam alias enim nostrum repellendus rerum ipsam. Aliquam ea voluptas asperiores provident. Vel aspernatur quaerat non consequuntur impedit omnis qui dicta. Ex eum eaque vitae dolore.