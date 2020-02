Richtfest für Delmenhorster Kindertagesstätte an der Moorkampstraße CC-Editor öffnen

Bals zieht in die neue Kita Leben ein, Symbolfoto: Gert Westdörp

Delmenhorst. Der Holzrahmenbau steht, die Arbeiten schreiten immer weiter voran – die neue Kindertagesstätte an der Moorkampstraße nimmt Form an. Die Einweihung ist für Dezember geplant, dann wird die Lebenshilfe Delmenhorst dort weitere 105 Krippen- und Kindergartenplätze anbieten können. Bereits am kommenden Donnerstag, 5. März, wird Richtfest gefeiert.