Warum vom Anstieg beschleunigter Verfahren in Delmenhorst nichts zu spüren ist

Warum ist vom Anstieg beschleunigter Verfahren in Delmenhorst und Wildeshausen nichts zu spüren? Foto: Volker Hartmann/dpa

Oldenburg / Wildeshausen/Delmenhorst. Beschleunigte Verfahren an Gerichten gibt es laut einer Mitteilung des Justizministeriums immer häufiger in Niedersachsen. In Delmenhorst und Wildeshausen ist davon aber kaum etwas zu spüren. Warum?