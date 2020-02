Bei der Durchsuchung eines Betriebsgeländes hat die Polizei mehrere Umweltstraftaten festgestellt. Symbolfoto: dpa

Delmenhorst. Beamte der Polizei haben an diesem Mittwoch im Auftrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ein Privathaus in Stuhr und ein Betriebsgelände in Delmenhorst durchsucht. Es ging um die illegale Entsorgung von Abfällen.