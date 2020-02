Delmenhorst. Ein Mann hat am Montag Schmuck gestohlen und dem Opfer dabei Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Die Delmenhorster Polizei hofft auf Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, wollte ein noch unbekannter Mann am Montag, 24. Februar, gegen 17.20 Uhr von einem 51-jährigen Opfer aus Delmenhorst Schmuck erwerben. Hierzu traf sich das Opfer an der Lilienstraße mit dem Mann, der als Beifahrer aus einem blauen Fahrzeug mit Bremer Kennzeichen ausstieg. Bei dem Wagen handelte es sich vermutlich um eine Mercedes E-Klasse älteren Baujahres.

Nachdem das Opfer dem Täter ein Schmuckstück zeigte, holte der ein Pfefferspray aus seiner Hosentasche und sprühte dieses dem Opfer ins Gesicht. Der Täter rannte dann mit dem Schmuckstück zurück in das Auto, das an der Bremer Straße in Höhe eines Restaurants im Bereich Lilienstraße abgestellt war.

Der Wagen fuhr von der Bremer Straße in Richtung Stickgras/Bremen davon. Es entstand Schaden in bislang unbekannter Höhe. Der Täter soll 40 bis 45 Jahre alt und 1,85 Meter groß sein. Er war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter (04221) 15590 zu melden.