Foto: Ingo Wagner/dpa

Delmenhorst. Delmenhorsts Einwohnerschaft wird an einem Ende älter, am anderen Ende jünger – und in der Mitte gehen die Altersklassen verloren, die arbeiten könnten. Der Stadt steht ein immenser Mangel an Arbeitskräften ins Haus. Aber sie hat eine Chance. Ein Kommentar.