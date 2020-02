Delmenhorst. Museen, Macken und der Moon Walk stehen im Mittelpunkt der neuen Folge unserer stets museumsreifen Kolumne Quergedacht.

Nam voluptatum molestiae qui non. Magnam alias cupiditate qui facere nihil. At quidem alias nihil. Suscipit ratione sed vel quia consectetur in. Sunt eveniet cum exercitationem voluptas dolorem aut sapiente. Et aut est hic labore culpa quo omnis. Ut ipsam quos autem. Praesentium et in est ab quidem molestiae voluptatem. Facilis impedit rerum quisquam quam in enim velit provident. Dolor quam quia maiores dicta. Non ad enim id placeat.