Szenische Lesung zum Frauentag in Delmenhorst CC-Editor öffnen

In der Stadtbücherei gibt es eine Lesung zum Frauentag. Symbolfoto: dpa

Delmenhorst. Anknüpfend an den Internationalen Frauentag liest Marjam Azemoun zu den Themen Frauen, Gleichberechtigung und Politik am Montag, 9. März, in der Stadtbücherei Delmenhorst. Dazu gibt es einen Sektempfang.