Deutsches und internationales Schlagergut steht im „Riva“ in Delmenhorst zum fünften Mal auf dem Event-Programm. Schon als im Mai 2018 im Eventbereich des Riva an der Weberstraße erstmals die Schlager-Party „E Riva Espania“ gestiegen ist, waren rund 200 Schlager-Fans mit vollem Herzen dabei. Für die Veranstalter also ein voller Erfolg. Grund genug, eine Fortsetzung zu starten. Deutsche und internationale Schlager stehen deshalb am Samstag, 14. März 2020, ab 21 Uhr im Riva unter dem Partymotto „E Riva Espania Part 5 – Schlager sonst nix“ auf dem Programm. Kai Schmidt legt als DJ Kee Schlager ab den 50er Jahren bis heute auf.

Stimmung garantiert

„Schon die erste Auflage war der Hammer, die folgenden Party standen dem in nichts nach“, sagt Riva-Chef Tarik Cirdi, „die Stimmung war ausgelassen. Das ist auch für den 14. März garantiert.“

Tickets gibt es im Vorverkauf für acht Euro im Riva. An der Abendkasse kostet der Eintritt dann zehn Euro. „Wir haben natürlich auch einen Dresscode“, sagt Cirdi schmunzelnd: „gerne bunt".