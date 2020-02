Bisweilen kann sich die Zeit dehnen, wenn man auf die Polizei wartet. Symbolfoto: Michael Gründel

Delmenhorst. Dass sich in der Not die Minuten gefühlt zu Ewigkeiten dehnen, bemerkte nun ein Delmenhorster, der auf die Polizei warten musste. Etwa eine halbe Stunde musste er bei einem Volltrunkenen bleiben – den die Polizei aber bereits an anderem Ort suchte.