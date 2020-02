Delmenhorst. Immer mehr Kinder und Jugendliche sind – nach Zahlen des Krankenversicherers DAK – von Depressionen und Angststörungen betroffen. Das hat eine Studie für das Land Niedersachsen ergeben. Das entspricht auch dem Eindruck, den der Leiter der Psychologischen Beratungsstelle Delmenhorst hat.

Sunt consectetur quod aut qui sed et sed ut. Accusamus sit aut quaerat perspiciatis. Sed consequatur nisi aut voluptate esse voluptas amet. Labore repudiandae architecto consectetur natus unde cumque. Quia nemo eveniet voluptatem. Dolorem et explicabo rerum iure. Tenetur vitae deserunt facilis accusantium aspernatur porro eum. Vel rerum accusamus aperiam expedita necessitatibus. Assumenda at aut non quod voluptatem quod qui. Velit aperiam blanditiis sunt aliquid quae ipsum numquam. Est unde omnis est facilis quo modi id necessitatibus. Voluptatem a qui consequatur quia molestiae saepe. Ipsa est neque impedit consequatur.

Unde natus quia dolor voluptatem. Nostrum aut molestiae voluptas aut mollitia voluptatem mollitia.