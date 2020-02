Einen Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro hat ein betrunkener Lasterfahrer auf der A1-Rastanlage Wildeshausen angerichtet. Symbolfoto: Michael Gründel

Wildeshausen. Beim Versuch betrunken Auszuparken hat ein 55-jähriger Lasterfahrer in der Nacht zu Sonntag gegen 0.35 Uhr auf der Rastanlage Wildeshausen an der A 1 in Fahrtrichtung Bremen großen Schaden angerichtet.