Delmenhorst. Eine Geldstrafe und drei Monate Haft auf Bewährung sind die Quittung dafür, dass ein Delmenhorster Ehepaar in einem Unterhaltsstreit Belege gefälscht hat.

