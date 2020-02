Erinnerung an Delmenhorster Kultdisko "Heaven" CC-Editor öffnen

Im Slattery's wird im März an die Kult-Disko "Heaven" erinnert. Foto: Thomas Breuer

Delmenhorst. Wer in den 90er Jahren aufwuchs, verbrachte einen Teil seiner Jugend in der Disko Heaven am Stadtwall. Wiederaufleben soll die Kult-Disko beim "Heaven Revival" für einen Abend.