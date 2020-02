Delmenhorst. Wer sich oder seine Kinder zum Frühling neu einkleiden will, hat dazu bald Gelegenheit. Möglich machen es der "Stoffencircus" und der der Kinderflohmarkt "Kinderkram", die erstmals zeitgleich stattfinden.

Der Stoffmarkt „Stoffencircus“ aus Holland kommt wieder nach Delmenhorst. Diesmal feiert die Veranstaltung am 1. März ihre Premiere an einem Sonntag. Von 11 bis 17 Uhr können Besucher auf dem Rathausplatz an gut 100 Ständen fündig werden.



Von Dekostoffen bis Seide große Auswahl

Verkauft werden unterschiedliche Muster, Qualitäten und Formen zum Nähen. Dekostoffe sind ebenso dabei wie Seide aus Italien. Damen- und Kinderstoffe, Kurzwaren und Schnittmuster gehören auch zum Sortiment.

Seit November 2018 kommt der Stoffencircus immer wieder an die Delme. Bisher fand er unter der Woche statt. Durch den neuen Wochentag sollen mehr Besucher die Gelegenheit bekommen, das Angebot zu nutzen.

Beim Kinderflohmarkt auch Spielzeug im Angebot

Auch der Flohmarkt „Kinderkram“ findet am 1. März statt. Von 10 bis 15 Uhr haben Neugierige in der Markthalle Gelegenheit, Kinderkleidung und Spielzeuge zu erstehen.

Es ist bereits der 3. Kinderflohmarkt, den der Kinderschutzbund Delmenhorst ausrichtet. Er unterstützt damit Mütter und Väter, indem ihnen die möglichkeit bietet, günstig Kindersachen zu erwerben. Nur Privatverkäufer dürfen ihre Waren anbieten.

Großer Andrang bei Premiere

Erstmals angeboten wurde der Markt im März letzten Jahres. Auf die 40 Standplätze bewarben sich gut 120 Personen. Der Kinderschutzbund freute sich über Spenden und Einnahmen durch den Verkauf von Kuchen und Kaffee.

Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist kostenlos und Anmeldungen nicht nötig.