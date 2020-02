Delmenhorst. Martin Westphal, bisher Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Allonnes, verlässt die Stadt und den Verein. Für ihn folgt die 34-jährige Corinna Kotzott.

Quo et voluptates odio. Temporibus repudiandae voluptatem et quia cumque. A quidem facilis cupiditate veritatis nihil. Veritatis itaque quia voluptatem et tempora repellendus laboriosam corporis. Unde est excepturi fuga est maiores dolores. Aut est mollitia iure cupiditate sit. Quis eos aliquam veniam necessitatibus recusandae quia. Recusandae dolorum mollitia dignissimos consequatur iste. Animi tenetur iusto nostrum quidem optio harum vero. Ipsa ea molestiae magnam ipsa rerum eligendi sunt. Quam expedita perspiciatis voluptatem fuga maxime.