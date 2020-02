Delmenhorst. Die Delmenhorster Filiale der Commerzbank an der Langen Straße ist am Donnerstag, 20. Februar, geschlossen. Grund dafür ist ein Wasserschaden.

