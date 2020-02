Einen Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Düsternortstraße hat die Delmenhorster Feuerwehr am Dienstagabend gelöscht. Foto: Günther Richter

Delmenhorst. Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Düsternortstraße in Delmenhorst ist Polizei und Feuerwehr am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr gemeldet worden.