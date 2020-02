Schon bei vergangenen Karnevalstänzen in der Markthalle haben die Besucher viel Spaß gehabt. Archivfoto: Marco Julius

Delmenhorst. Zum närrischen Treiben laden das Team der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft dwfg und Elvira Fischer am kommenden Sonntag, 23. Februar, ein. Gerade in der Faschingszeit sollen die Gäste in der Markthalle die große Möglichkeit haben zu einem besonders bunten Tanzerlebnis bei Livemusik.