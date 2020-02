Delmenhorst. Kreisjägermeister Helmuth Blauth warnt: Die Nutria. auch Biberratte genannt, ist jetzt auch im Südosten der Stadt Delmenhorst angekommen.

