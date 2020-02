Partyzug macht Halt in Delmenhorst CC-Editor öffnen

Mit einem Partyzug geht es von der Delme zum Wintersport ins Sauerland. Foto: Swen Jonas

Delmenhorst. Wer vor dem Winterende nochmal Wintersport betreiben will, kann auf den Partyzug des Vereins IG Schienenverkehr Ostfriesland setzen. Der macht am Samstag, 29. Februar, auch in Delmenhorst Station.