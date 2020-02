Delmenhorst. Zum Mädchenfest laden das Nordwestdeutsche Museum für Industriekultur und der Mädchenarbeitskreis Gesa ein. Dabei erfahren junge Besucher, was Frauen in der Nordwolle-Textilfabrik geleistet haben.

Am Sonntag, 8. März, stehen die Mädchen im Mittelpunkt des Museums. Das Mädchenfest findet von 14.30 bis 18 Uhr statt.

Spiele und Musik ergänzen Führungen

Mädchen ab sechs Jahren sollen die Nordwolle und deren Vergangenheit kennenlernen. Dabei geht es nicht nur durch das Haus, sondern auch außen herum. In geführten Touren werden Kleingruppen in die Arbeitsbedingungen und das Leben der Frauen und Mädchen unterwiesen, die früher in der Textilfabrik tätig waren. Im Anschluss gibt es Spiele, Musik von DJane Nadja und Snacks zur Stärkung.

Anlass für das Mädchenfest ist der Internationale Frauentag am 8. März. Der fand zum ersten Mal am 19. März 1911 statt. Seit 1921 gibt es den Aktionstag am 8. März. Das Museum liegt Am Turbinenhaus 10-12. Einen großen Parkplatz finden Besucher nahe am Haus.

Anmeldungen beim Fachdienst Jugendarbeit

Die Teilnahme kostet drei Euro. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 26. Februar, möglich. Die Jugendhäuser, Sozialarbeiter der Schulen oder der Fachdienst Jugendarbeit Am Stadtwall 10 nehmen sie an. Fragen beantwortet Fachdienst unter (04221) 992604.