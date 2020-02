Delmenhorst. Die Stadt darf junge Bäume am Delmod-Areal fällen. Das sagt Stadtsprecher Timo Frers. Denn bisherige B-Pläne würden das bereits jetzt möglich machen.

