Delmenhorst. Der Delmenhorster Kulturausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig auf den Weg gebracht, dass Begleitpersonen von Inhabern eines Schwerbehindertenausweises grundsätzlich freien Eintritt zu Kulturveranstaltungen haben.

