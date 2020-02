Delmenhorst. Eine 82-jährige Frau aus Delmenhorst wurde am Dienstag Opfer von Trickdieben. Die unbekannten Täter gaben vor, Kaufinteresse an den Gartenmöbeln der Seniorin zu haben.

Bislang unbekannte Täter klingelten am Dienstag zwischen 15.30 und 16 Uhr an der Tür der Seniorin, die an der Goethestraße wohnt. Die Unbekannten zeigten Interesse an den Gartenmöbeln, berichtet die Polizei. Während die 82-Jährige sich mit den vermeintlichen Interessenten nach draußen begab, verschaffte sich eine weitere Person unbemerkt Zutritt zur Wohnung und durchsuchte das Schlafzimmer. Von dort entwendete der Komplize der vermeintlichen Interessenten Bargeld und Schmuck.

Die Höhe des Sachschadens wird von der Polizei auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer (04221) 15590 zu melden.

Diese Tipps hat die Polizei zum Schutz vor Betrugsmaschen.