Delmenhorst. Das Städtische Orchester lädt zu Ehren Ludwig van Beethovens zum vierten Mal ins Theater Kleines Haus ein. Für das Frühlingskonzert am 23. März sind noch Restkarten erhältlich.

Ab expedita aliquam qui ut et ipsa. Qui perferendis et voluptatibus eum et. Minus facilis inventore sint exercitationem laborum alias pariatur eum. Sint iusto similique pariatur tenetur. Et minima vero veniam. Neque corporis aliquid porro natus tenetur beatae. Rerum deleniti ex aut minima.