Delmenhorst. Mit reichlich Dank für seinen „unermüdlichen, stets freundlichen und kompetenten Einsatz“ hat die Freiwillige Feuerwehr Hasbergen Marcus von Weyhe als Ortsbrandmeister verabschiedet. Zahlreiche Gäste aus Feuerwehr, Politik und Verwaltung in Delmenhorst erlebten die Stabübergabe an Nachfolger Carsten Osterloh mit.

