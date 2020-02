Chefarzt Dr. Markus Philipp hält einen Vortrag zum Thema Gelenkersatz. Foto: Marco Julius

Delmenhorst. "Schnell wieder mobil: schonender Gelenkersatz für Knie und Hüfte mit minimalinvasiver Endoprothetik " ist der nächste Qbend in der Patientenvortragsreihe "Gesund in Delmenhorst" am Josef-Hospital (JHD) überschrieben. Am Donnerstag, 13. Februar, 18 Uhr, ist das rückt das Thema damit zum wiederholten Male in den Fokus.