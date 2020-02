Die MSD lädt zu einem Tag der offenen Tür. Archivfoto: Fiedler

Delmenhorst. Über ihr umfangreiches Angebot informiert die Musikschule der Stadt Delmenhorst (MSD) beim „Tag der offenen Tür“ am Samstag, 15. Februar, in der Zeit von 12 bis 15.30 Uhr. Was wird geboten?