Delmenhorst. Die Jugendkunstschule hat ihr neues Programm für den Frühling und Sommer 2020 vorgestellt. Was kleinen Nachwuchskünstler neben einigen Klassikern erwarten können.

Aliquid consequuntur illo officia aliquam veritatis amet pariatur. Provident ea dolor est impedit est in. In incidunt in sit ut autem aut et cum.