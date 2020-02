Vier versuchte Einbrüche in der Stadt Delmenhorst CC-Editor öffnen

In der Stadt Delmenhorst ist es am Wochenende zu insgesamt vier versuchten Einbrüchen gekommen. Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa

Delmenhorst. In der Stadt Delmenhorst ist es am Wochenende zu insgesamt vier versuchten Einbrüchen gekommen, bei denen die derzeit unbekannten Täter jedoch kein Diebesgut erlangt haben. In einigen Fällen konnten Beamte der Polizei jedoch Spuren sichern.