Delmenhorst. Ein ganz besonderes Erlebnis soll sich Besuchern des Kleinen Hauses am Dienstag, 11. Februar, in Delmenhorst bieten. Dann tritt die Schattentheater-Gruppe "Amazing Shadows" auf die Bühne.

Theater, Tanz, Akrobatik – ein Fest für die Sinne: So kündigt das Kleine Haus an der Max-Planck-Straße den Aufritt des Schattentheaters „Amazing Shadows“ am morgigen Dienstag, 11. Februar, ab 19.30 Uhr an. Bei dem Auftritt sollen die Schatten lebendig werden und auf „eine emotionale Reise voller ästhetischer Höhepunkte“ führen, heißt es in der Ankündigung vorab. Mit Leichtigkeit und Präzision wollen die Künstler nur mit ihren Körpern „die unglaublichsten Dinge“ nachbilden – vom einfachen Haushaltsgegenstand über Tiere und Maschinen bis hin zu monumentalen Bauwerken.

Auf diese Weise sollen ganze Welten in dem Schattenreich erscheinen. Zudem wird das Theater mit neuartigen 3D-Elementen gespickt sein, kündigen die Veranstalter an. Tickets gibt es ab 39,90 Euro beim dk an der Langen Straße 122, an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter Telefon (0365) 5481830.