Die Delmenhorster Feuerwehr ist am Freitagabend bei einem Dachstuhlbrand auf Trab gehalten worden. Foto: Günther Richter

Delmenhorst. Bei einem Einsatz am Freitag musste die Feuerwehr gegen 20 Uhr zu einem Brand an die Straße Bremer Feld ausrücken. Dort war ein Feuer in einem Dachstuhl ausgebrochen.