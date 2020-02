"Zauber der Travestie" kommt wieder nach Delmenhorst. Archivfoto: Jasmin Johannsen

Delmenhorst. Schräg, frech und glamourös: Die Revue „Zauber der Travestie“ gastiert bald wieder im Kleinen Haus in Delmenhorst. Mit schamlosen Witzen und schmissigen Liedern kam das Ensemble bereits in der Vergangenheit sehr gut in der Stadt an. Das dk verlost Karten.