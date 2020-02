Elf Hauskatzen in Delmenhorst in Kartons ausgesetzt CC-Editor öffnen

In diesen Kartons mit den Aufschriften OBI, Miele, Medion und Canon sind die Katzen an der Westfalenstraße ausgesetzt worden. Foto: Polizei

Delmenhorst. An der Westfalenstraße in Delmenhorst haben noch nicht ermittelte Personen in der Nacht zum Donnerstag elf Katzen ausgesetzt. Die Tiere befanden sich in Kartons.