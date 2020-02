Delmenhorst. Eine 84-jährige Frau hat bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 11.25 Uhr auf der Brauenkamper Straße leichte Verletzungen erlitten. Sie saß als Beifahrerin in einem Fahrzeug.

Fahrzeug beim Anfahren übersehen

Eine 59-Jährige Autofahrerin aus Delmenhorst wollte laut Polizeibericht mit ihrem Fahrzeug von einem Parkstreifen in Höhe der Hausnummer 16 anfahren und wenden. Dabei übersah sie einen anderen Wagen, in dem eine 81-jährige Delmenhorsterin am Steuer saß.

Mit Rettungswagen in Klinik gebracht

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde die Beifahrerin der 59-Jährigen verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 4000 Euro geschätzt.