Decathlon in Stuhr: Ein unangenehmes Schlaglicht auf Delmenhorst

Unangenehmes Schlaglicht auf die Delmenhorster Wirtschaftskraft: die Debatte um die geplante Ansiedlung von Decathlon in Stuhr. Symbolfoto: Roland Weihrauch/dpa

Delmenhorst/ Stuhr. In Brinkum-Nord soll ein neuer Decathlon-Markt mit 3700 Quadratmetern Verkaufsfläche entstehen. Dagegen stemmen sich die Umlandkommunen – unter anderem Delmenhorst. Diese Debatte legt einmal mehr offen, wie ungünstig es um die Wirtschaftskraft in der Stadt bestellt ist. Zeit, an den Stellschrauben zu drehen. Ein Kommentar.