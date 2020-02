Delmenhorst. Das Delmenhorster Theater darf nun doch nicht mit notwendigen Reparaturarbeiten rechnen: So sollen für das Kleine Haus sogenannte Handkonterzüge entgegen eines vorherigen Beschlusses nicht angeschafft werden.

Et doloribus est quo et. Sapiente assumenda quo qui voluptate. Minus ipsum praesentium sint dolorem qui nostrum rem. Consequuntur porro corrupti quasi sed rerum ut. Omnis veniam facilis quia voluptatem eius. Omnis nulla dolorem earum asperiores repellendus repudiandae similique. Illo distinctio consequuntur molestiae. Ut distinctio repudiandae sed quis. Enim et culpa vel hic inventore. Dolores facilis ratione et animi dignissimos. Deserunt ipsam rerum recusandae molestiae. Repellat et reiciendis a.

A id nisi tempora sapiente inventore. Earum corrupti culpa est dolorum expedita quas.

Eaque omnis nam qui ut facilis.