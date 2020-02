Delmenhorst. "Fernab von Massenware": Delmenhorst bekommt einen neuen Designmarkt. Dort sollen vor allem Labels und Designer ihre selbst gefertigten Gegenstände verkaufen – also Dinge, die so leicht nicht woanders zu haben sind.

