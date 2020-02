Delmenhorst. Tomaten auf den Augen oder den Kopf in den Wolken - die Malwerkstatt Delmenhorst stellt vom 4. Februar bis 3. März ihre Bilder zum Thema "Sprichwörtlich!" aus. Die Vernissage findet am Dienstag, 4. Februar um 18 Uhr im Theater Kleines Haus statt.

