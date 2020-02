Delmenhorst. Auch in diesem Jahr bietet das städtische Familien- und Kinderservicebüro während der Osterferien eine Betreuung für Grundschulkinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren an.

In der Zeit vom 30. März bis 3. April und vom 6. bis 9. April können die Kinder, deren Eltern keinen Urlaub nehmen können, unter Aufsicht von Fachpersonal gemeinsam Zeit verbringen. Sie können spielen oder an altersgerechten Sport- und Bastelprogrammen teilnehmen. Um die Ferienbetreuung möglichst vielfältig zu gestalten, werden auch die Interessen der Kinder berücksichtigt und von den Betreuenden spontan aufgegriffen.



Spielhaus Beethovenstraße

Die Kinder werden in den Räumlichkeiten des Spielhauses Beethovenstraße an der Beethovenstraße 12 in der Zeit von 8 bis 13 Uhr betreut. Zusätzlich wird ein Frühdienst ab 7.30 Uhr und ein Spätdienst bis 13.30 Uhr angeboten. Die Betreuung ist wochenweise buchbar.

Anmeldeformulare sind ab sofort im Familien- und Kinderservicebüro sowie im Internet unter www.delmenhorst.de erhältlich. Ausgefüllt können sie bis Freitag, 20. März, abgegeben werden. Die Betreuungskosten sind abhängig von der Zeit und der Dauer der Unterbringung. Geschwisterermäßigungen sind grundsätzlich möglich.

Auch im Sommer und im Herbst

Auch in den Sommer- und Herbstferien werden Betreuungsmöglichkeiten angeboten. Die Betreuung während der Sommerferien richtet sich an Kindergarten- und Grundschulkinder im Alter von drei bis zwölf Jahren. Betreut wird in den Wochen vom 20. bis 24. Juli, vom 27. bis 31. Juli und vom 3. bis 7. August.

Die Herbstferienbetreuung für Grundschulkinder ist in der Zeit vom 12. bis 16. Oktober sowie vom 19. bis 23. Oktober möglich. Anmeldeformulare für die Sommer- und Herbstferien sind etwa acht Wochen vor Beginn der jeweiligen Betreuungszeit im Familien- und Kinderservicebüro und im Internet verfügbar,

Nähere Informationen gibt es beim Familien- und Kinderservicebüro unter (04221) 992900 oder per E-Mail an familienservicebuero@delmenhorst.de.