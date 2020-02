Delmenhorst. Der Stadtelternrat für Kitas hat auf seiner ersten Sitzung in 2020 einige wichtige Themen besprochen. Dabei wurden auch neue Ziele vereinbart, die dieses Jahr umgesetzt werden sollen.

Vor Kurzem hielt der Stadtelternrat für Kindertagesstätten (SER Kita) seine erste Sitzung im neuen Jahr ab. Nach einer Informationsveranstaltung im November vergangenen Jahres, bei der 14 interessierte Eltern aus 13 der aktuell 24 vorhandenen Delmenhorster Kitas vertreten waren, besteht der Rat nun aus 20 aktiven, teils neu gewählten Mitgliedern.

Fachkräftemangel im Auge behalten

Die Mitglieder sollen zukünftig die Interessen des SER Kita nicht nur in den Gremien wie dem Kommunalen Präventionsrat der Stadt, dem Integrationsbeirat, der Kita-Leiter-AG oder der Träger AG wahrnehmen. Auch Themen wie die Kita-Bedarfsplanung, Mittagessen und der pädagogische Fachkräftemangel sollen im Namen der Eltern behandelt werden. Ebenfalls festgelegt wurden bei der Sitzung neue, interne Ziele für den Rat.

Gemeinsame Homepage der Elternräte geplant

So ist für das neue Jahr ein gemeinsamer Internetauftritt der Stadtelternräte Kita und Schule geplant. Der Vorschlag zur Zusammenarbeit wurde angenommen.

Egal, ob ein Kind nun in der Krippe ist, den Kindergarten besucht oder schon in die Schule geht: „Stadtelternrat Delmenhorst“ soll in naher Zukunft der gemeinsame Anlaufpunkt für die Delmenhorster Eltern bilden. Um mehr Erziehungsberechtigte zu erreichen, ist geplant, die Seite mehrsprachig anzulegen.

Mitglieder mit Zulauf zufrieden

„Es ist toll, dass sich so viele Eltern ehrenamtlich engagieren wollen und dass wir im Vergleich zum Vorjahr nun mit fast dreifacher Personalstärke unsere Arbeit fortführen und ausbauen können“, freute sich René Birkner. Er ist seit einem Jahr der erste Vorsitzende des SER Kita.

Lisette Precht, ebenfalls seit einem Jahr zweite Vorsitzende, ergänzte: „Vorher waren wir nur etwa sieben Aktive, aber jetzt wird ganz deutlich, dass die Eltern um die Notwendigkeit eines SER wissen und sich für den Erhalt sowie für die weitere Verbesserung der Kita-Qualität engagieren möchten.“

Anzeige Anzeige

Rat telefonisch erreichbar

Wer sich mit Fragen, Problemen oder Anmerkungen an den Stadtelternrat Kita wenden möchte, kann diesen telefonisch unter der Nummer (01 76) 36 71 73 48 erreichen oder über Facebook Kontakt mit den Mitgliedern aufnehmen.