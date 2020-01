Delmenhorst. Einen Unfall hat es am Vormittag gegen 11 Uhr auf der Kreuzung Mühlenstraße / Wittekindstraße in Nähe der Postfiliale gegeben. Zwei Autos waren daran beteiligt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

