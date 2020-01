Das Gericht versucht, Licht ins Dunkle zu bringen. Foto: Peter Steffen/dpa

Delmenhorst/Oldenburg. Stille Nacht? Von wegen. Zumindest in den Stunden nach Heiligabend 2018 hatte es in und vor einer Delmenhorster Bar mächtig gekracht. Der Radau war so groß, dass sich die beteiligten Polizeibeamten jetzt noch gut erinnern – und er setzte sich auch noch in der Zelle auf der Wache fort.