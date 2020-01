Das Trio SpiegelBild kommt ins Kleine Haus. Foto: Foto: Tumen Dondukov

Delmenhorst. Das Trio „SpiegelBild“ in der Besetzung Saxophon, Akkordeon und Klavier präsentiert am kommenden Donnerstag, 6. Februar, ab 20 Uhr im Kleinen Haus berühmte Werke durch eine ungewöhnliche instrumentale Besetzung in ganz neuen Farben.