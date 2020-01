Delmenhorst. Begleitet von Wiebke Rolfs, Kopf von Copartikel, der jungen Kunstvermittlunsginitiative, hat die Klasse 8.1 der Schule an der Karlstraße, einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung, alle vier Ausstellungen der Städtischen Galerie Delmenhorst des vergangenen Jahres besucht. Ein besonderes Projekt.

Die Klasse und alle Beteiligten haben jetzt im Haus Coburg einen Einblick in das bunte Treiben dieses Projektjahres gegeben. Neben Fotos und Videosequenzen aus der Praxis gab es auch einen Trickfilm zu sehen. Für Getränke und kleine Snacks ist gesorgt. Freunde, Familienangehörige und Neugierige waren eingeladen.

Mit Film eingestiegen

Der Einstieg ins Projektjahr war ein Animationsfilm: „A view from the other Side“ des finnischen Künstler-Duos IC-98. So kann zeitgenössische Kunst aussehen?! Darauf zeichneten und knipsten die Schülerinnen und Schüler einen Kürzest-Trickfilm, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ und präsentierten diesen in ihrem „Lümmel-Kino“.

Zwischen der Klasse und der Kunst funkte es, das machen die Projektverantwortlichen klar. Glücklicherweise habe die Städtische Galerie Delmenhorst mit Wiebke Rolfs einen Copartikel-Kopf, der nachhaltige Projekte liebt, und die Klasse mit Ingrid Holtkamp-Drefs und Bernd Barske ebenso engagierte Pädagogen. Im Jahresverlauf haben die Schülerinnen und Schüler die Ausstellungen „Der Duft der Bilder“, „Dirk Meinzer. Das blaugrüne Dasein“ sowie zuletzt „hepos. Das auge im ohr“ besucht. Ein spannender Rundgang war stets der Startpunkt, immer auf die jeweilige Ausstellung hin von Wiebke Rolfs ausgetüftelt. Anschließend arbeiteten sie mit allen Sinnen: Von Düften und der Herstellung eigener Badekugeln, einem Unikat-Stempel- und Stickerbuch mit nachtleuchtenden Farben sowie lautmalerischen Zeichnungen zu Hans-Joachim Hespos„ ungewöhnlichen Musikstücken. Ein Höhepunkt waren auch eigene Kostüme und Bewegungen zu Oskar Schlemmers „Das Triadische Ballett“. Immer mit an ihrer Seite: Zoe Auras sowie zuletzt Carina Iselhorst (beide Freiwilliges Soziales Jahr Kultur).

Projekt läuft weiter

Das Projekt geht dank der Förderung des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur sowie des Freundeskreis Haus Coburg auch 2020 weiter.