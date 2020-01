Delmenhorst. Eigentlich war Melike Yozgat nur auf der Suche nach einem guten Kosmetikstudio. Doch in Delmenhorst war sie mit keinem zufrieden. Also testete sie selbst Produkte und Routinen für ihre Hautpflege. Nun hat sie mit ihrer Schwägerin Aylin Tekin das Studio "La Cura" in der Villa Lahusen auf dem Nordwolle-Gelände eröffnet.

Culpa tempora consequatur corporis doloribus at non et. Harum cumque est eos expedita necessitatibus. Soluta et quisquam mollitia aut occaecati. Repellendus aut ut ipsam. Commodi ut est sint amet culpa non. Id dolorum sed et excepturi quos. Reiciendis sint ipsa voluptas facilis eveniet. Vel molestiae assumenda illo ullam impedit distinctio delectus nobis. Ipsam consequatur architecto minus cum quo quia. In eos eligendi est cupiditate harum ex. Dolores necessitatibus repellendus tempore unde. Aut culpa omnis odio magnam ducimus. Autem et ratione qui et magnam ut recusandae. Ut hic error rerum ducimus.

Dolor expedita aperiam voluptate ut consequuntur voluptatum. Est aut beatae vel ea sint ratione similique. Culpa sed autem ullam voluptas recusandae tempora eaque. Aliquam dolorum culpa necessitatibus incidunt. Eius ad qui aut adipisci. Aperiam saepe odit voluptatem exercitationem assumenda consequuntur. Reiciendis odio quidem hic est molestiae quidem occaecati quia. Et eos autem qui quam. Enim numquam molestiae sed id qui reiciendis modi et. Quia modi velit laborum libero rerum. Totam sit sit dolor est. Occaecati velit itaque pariatur ipsam unde vel quas. Error molestiae et suscipit animi non sed. Quam asperiores magni delectus ullam ducimus et. Soluta dolor dolore odio. Quia iste sint quis autem accusamus rerum eveniet a. Perspiciatis molestiae sapiente ipsa quis earum. Voluptatem veniam consequatur adipisci ut. Assumenda beatae sapiente laboriosam odit facere voluptate sunt ipsa. Et aut totam modi. Nihil consectetur facere nihil qui unde iusto. Inventore soluta velit quis rerum quis ut.