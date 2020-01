Marlene Jaschke amüsiert Publikum in Delmenhorst CC-Editor öffnen

Trotz etwas angestaubter Witze konnte sie das Publikum bestens unterhalten: Marlene Jaschke stattete dem Kleinen Haus am Dienstagabend einen Besuch ab. Foto: Jasmin Johannsen

Delmenhorst. Sie ist eine echte Kultfigur in der deutschen Comedy-Szene: Marlene Jaschke brachte am Dienstagabend das Publikum im ausverkauften Kleinen Haus in Delmenhorst mit ihrer typisch nostalgischen Art zum Lachen.