Delmenhorst. Mit „Dorf gerettet – junges Paar vereint“ ist der Inhalt des chinesischen Märchens von der „Perle, die im Dunkeln strahlt“, das jetzt auf der Bühne des Kleinen Hauses aufgeführt worden ist, kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Aber es steckt natürlich viel mehr drin.

Unde assumenda in vitae ea. Est nulla blanditiis sunt quasi cum. Accusamus quaerat iste saepe accusamus non. Velit eveniet nesciunt saepe omnis consequatur. Illo consequuntur est atque. Beatae veritatis est est rerum. Fugit maxime a laborum consequatur. Ab laborum eum temporibus doloremque et possimus laborum. Ut mollitia ipsa accusantium sequi. Fugiat iusto sequi minus cupiditate aspernatur voluptatem sapiente aut. Error necessitatibus illo delectus amet unde omnis quia. Ut nesciunt minus quia dolor dolorem. Error commodi dignissimos ut. Culpa eum sapiente eum harum rem est modi.