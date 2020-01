Den Anwohnern viel zu massiv: Geplante Geschossbauten entlang der Delmodstraße. Grafik: Delmenhorst

Delmenhorst. In der Kontroverse um die Baudichte im geplanten neuen Delmenhorster Wohnquartier auf dem Delmod-Gelände in Deichhorst fordern Anwohner von der Stadt ein Abspecken bei den geplanten Wohngebäuden. So hat der Planungsausschuss am Dienstagabend auf den Bürgerprotest reagiert.